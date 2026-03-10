Sì di Mps e Mediobanca alla fusione, concambio di 2,45 azioni
Si prevede che l'incorporazione di Piazzetta Cuccia nell'istituto senese divenga efficace entro la fine del 2026
I consigli di amministrazione di Mps e Mediobanca hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di Piazzetta Cuccia nell'istituto senese. Il concambio, si legge in una nota, è stato fissato in 2,45 azioni del Monte per ogni titolo dell'istituto milanese.
Il progetto di fusione tra Mediobanca e Mps sarà sottoposto all'approvazione delle assemblee straordinarie degli azionisti di entrambi gli istituti e si prevede che la fusione divenga efficace entro la fine del 2026: lo si legge in una nota congiunta delle due banche.