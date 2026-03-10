LA DECISIONE

Sì di Mps e Mediobanca alla fusione, concambio di 2,45 azioni

Si prevede che l'incorporazione di Piazzetta Cuccia nell'istituto senese divenga efficace entro la fine del 2026

10 Mar 2026 - 21:28
© Tgcom24

© Tgcom24

I consigli di amministrazione di Mps e Mediobanca hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di Piazzetta Cuccia nell'istituto senese. Il concambio, si legge in una nota, è stato fissato in 2,45 azioni del Monte per ogni titolo dell'istituto milanese. 

Il progetto di fusione tra Mediobanca e Mps sarà sottoposto all'approvazione delle assemblee straordinarie degli azionisti di entrambi gli istituti e si prevede che la fusione divenga efficace entro la fine del 2026: lo si legge in una nota congiunta delle due banche.

Ti potrebbe interessare

videovideo
mps
mediobanca

Sullo stesso tema