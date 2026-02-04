Mediobanca in rialzo a Piazza Affari, con il mercato che scommette sul delisting

RAPPORTO A SCONTO

Se si analizza il rapporto di concambio Mps-Mediobanca, risulta a sconto di circa il 20%, come fanno notare gli analisti. Per questo, quindi, in caso di delisting il titolo ha buona possibilità di “upside a fronte di un downside quasi nullo”. Ecco in parte spiegato perché gli investitori stanno comprando le azioni di Piazzetta Cuccia ancora presenti sul mercato, dando così anche un segnale di gradimento al piano Lovaglio. In attesa della sua eventuale riconferma alla guida di Mps.