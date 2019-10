Moscovici: "Non chiederemo all'Italia una nuova Manovra" 

Nella Manovra "c'è un rischio di deviazione significativa e quindi siamo obbligati a rilevarlo nella procedura" del semestre europeo. E' quanto afferma, in merito al piano presentato dall'Italia all'Ue, il commissario europeo per gli Affari economici Pierre Moscovici, che però precisa: "Al momento non tiriamo le conclusioni su passi procedurali, come la richiesta di un altro budget". I passi successivi, chiarisce, "saranno esaminati più in là".