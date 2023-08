E' morto l'imprenditore Roberto Colaninno: da Olivetti a Telecom fino al rilancio di Piaggio

Roberto Colaninno è stato uno degli imprenditori protagonisti dell'industria italiana. Ottanta anni appena compiuti, il 16 agosto, sposato, padre di Matteo e Michele, quest'ultimo amministratore delegato e direttore generale di Immsi, Roberto Colaninno aveva conseguito il diploma di ragioniere e da mezzo secolo era al centro della scena imprenditoriale italiana. La notizia della morte è stata ufficializzata da Omniaholding, la holding di controllo della famiglia. I funerali, secondo quanto si è appreso, si svolgeranno a Mantova in forma privata.

L'imprenditore, la cui famiglia era originaria di Acquaviva delle Fonti (Bari), da tempo ormai viveva a Mantova. La sua carriera inizia nel 1969 alla Fiaam Filter, azienda italiana di componenti per auto con sede a Mantova, di cui diviene amministratore delegato. Nel 1981 fonda la Sogefi, società di componentistica meccanica, con sede a Mantova, entrata ben presto nell'orbita della Cir dell'ingegner Carlo De Benedetti.

Il sodalizio con De Benedetti

Nel 1995 diventa amministratore delegato di Olivetti nel momento della massima crisi dell'azienda. In quegli anni Colaninno annuncia che bisogna uscire dall'informatica e trasforma l'azienda in una holding di telecomunicazioni. Nel 1998 vende per oltre 7 miliardi di euro anche Omnitel, all'epoca secondo gestore nazionale dei cellulari.