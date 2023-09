Morti sul lavoro, Inail: "In sette mesi 559 denunce"

Nei primi sette mesi del 2023 le denunce di morti sul lavoro presentate all'Inail sono state 559 (in calo dell'1,8% rispetto ai 569 casi nello stesso periodo del 2022).

Le denunce di infortunio sul lavoro sono state 344.897 (in calo del 21,9% rispetto alle 441.451 del periodo gennaio-luglio 2022). È quanto emerge dall'aggiornamento degli open data dell'Istituto pubblicato sul sito. Dei casi mortali denunciati, 430 sono in occasione di lavoro e 129 in itinere, ovvero nel tragitto casa-lavoro o viceversa. Nella gestione industria e servizi, che raggruppa i settori più rischiosi, risultano 484.