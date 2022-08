Moody's, Mef: "Revisione opinabile, elezioni non sono un'anomalia"

La decisione di Moody's di rivedere l'outlook sul rating assegnato all'Italia "appare opinabile".

Lo scrive il Mef in una nota. "Pur in un momento di rallentamento congiunturale e di tensioni geopolitiche a livello internazionale, accompagnato dall'incertezza relativa alle elezioni politiche del 25 settembre, - si legge - le condizioni economiche dell'Italia non giustificano tale orientamento. Le elezioni anticipate non costituiscono un'anomalia nel contesto delle democrazie europee".