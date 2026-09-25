Moody's: "Italia resiliente a shock energia, quest'anno pil +0,8%"

Moody's ha di fatto confermato il rating Baa2 sull'Italia. Con un comunicato, l'agenzia riferisce di aver completato la revisione periodica del Belpaese senza assumere decisioni sulla valutazione di affidabilità creditizia. Le prospettive restano quindi stabili. Il rating dell'Italia è sostenuto da un'economia ampia, diversificata e a reddito elevato, con una forte base di investitori interni che sostengono il finanziamento dei titoli di Stato. L'Italia beneficia anche dell'appartenenza all'Unione europea e all'area euro; questi punti di forza vengono bilanciati dall'elevato debito pubblico italiano, dice l'agenzia, che limita la flessibilità di bilancio ed ha prospettive di crescita moderate.