Moda, Moncler acquisisce Stone Island: operazione da oltre un miliardo di euro

Moncler acquisisce Sportswear Company , società che detiene il marchio Stone Island. Il consiglio di amministrazione dell'azienda italiana ha approvato all'unanimità il progetto di aggregazione per "sviluppare insieme una nuova visione di lusso ". L'accordo prevede che l'acquisizione della partecipazione abbia luogo sulla base di un controvalore definito dalle parti in 1,15 miliardi di euro , calcolato sul 100% del capitale.

Il corrispettivo per l'acquisto delle azioni sarà versato per cassa da Moncler. Al closing i soci Sportswear si sono impegnati a sottoscrivere, per un controvalore pari al 50% del corrispettivo, 10,7 milioni di euro di azioni di nuova emissione Moncler valorizzate in base agli accordi raggiunti. La valutazione è pari a 37,51 euro per azione, che corrisponde al prezzo medio degli ultimi tre mesi.



"Beyond fashion, beyond luxury" - Con questa operazione, uniti dalla filosofia "beyond fashion, beyond luxury", i due brand italiani rafforzeranno la loro capacità di essere interpreti delle evoluzioni dei codici culturali delle nuove generazioni consolidando il loro posizionamento all'interno del segmento del nuovo lusso.

Ruffini: "E' un bel messaggio per l'Italia" - "Questa operazione è un bel messaggio per l'Italia. Uniamo due brand italiani, nonostante il momento di incertezza che stiamo vivendo", ha affermato il presidente e amministratore delegato di Moncler, Remo Ruffini. "Credo però che sia proprio in questi momenti che si debbano stimolare nuove energie e nuove ispirazioni per progettare il domani. E' un'unione di due brand italiani con gli stessi valori, lo stesso rigore gestionale, la stessa passione per l'innovazione, lo stesso amore per le proprie persone e la stessa voglia di futuro. La celebrazione della resilienza di un Paese che nessuna crisi potrà mai fermare".