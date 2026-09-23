Moda, Meloni alla Fashion Week di Milano: "Qui per dire al settore moda che il governo c'è"

Per il presidente della Camera nazionale della moda Carlo Capasa "oggi andava dato un segnale alla moda di vicinanza e c'è stato, vuol dire che questa industria il governo la guarda". Capasa ha aggiunto "abbiamo apprezzato molto il gesto di andare a salutare tutti gli imprenditori presenti, di voler capire la nostra industria e la filiera, ha trovato un minuto per ascoltare tutti" ha raccontato Capasa riferendosi alla premier e spiegando che durante la cena del gala Dinner sono stati affrontati diversi temi tra cui lo stato generale della moda, la necessità di fare sistema ed essere coesi, dell'importanza di formare le persone e di salvaguardare le piccole imprese "facendo un lavoro tutti insieme e fatto bene"