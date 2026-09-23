La premier alla serata inaugurale

Moda, Meloni alla Fashion Week di Milano: "Qui per dire al settore moda che il governo c'è"

La premier: "Nonostante momento non facilissimo comparto continua a dare risultati"

23 Set 2026 - 22:50
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"Ho pensato che quest'anno fosse particolarmente giusto, in un momento non facilissimo per un comparto che però continua a darci grandi risultati, dare un segnale anche di presenza e di vicinanza". La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, spiega così la sua partecipazione alla serata inaugurale della Fashion Week arrivando al Palazzo Reale di Milano.

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Meloni alla Milano Fashion Week

 Un segnale "fisico - prosegue Meloni - non solamente con i provvedimenti, non solamente con le risorse", come "i 100 milioni per gli investimenti, per incentivare gli investimenti. L'ultima di tante cose che stiamo facendo, però anche esserci fisicamente penso sia un modo bello di dire grazie al settore per quello che fa, per la nostra economia, per la nostra forza, per la nostra rappresentazione nel mondo e anche per dire che il governo c'è". 

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Immagine guida-Salvador Dalí, Three young surrealist women holding in their arms the skins of an orchestra, 1936, Oil on canvas, Collection of The Dalí Museum, St. Petersburg, FL (USA); Gift of A. Reynolds & Eleanor Morse, 2000.24 Photo © Oriol Tarridas, 2024 © Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2026

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Capasa: "Segnale di vicinanza al momento giusto"

  Per il presidente della Camera nazionale della moda Carlo Capasa "oggi andava dato un segnale alla moda di vicinanza e c'è stato, vuol dire che questa industria il governo la guarda". Capasa ha aggiunto "abbiamo apprezzato molto il gesto di andare a salutare tutti gli imprenditori presenti, di voler capire la nostra industria e la filiera, ha trovato un minuto per ascoltare tutti" ha raccontato Capasa riferendosi alla premier e spiegando che durante la cena del gala Dinner sono stati affrontati diversi temi tra cui lo stato generale della moda, la necessità di fare sistema ed essere coesi, dell'importanza di formare le persone e di salvaguardare le piccole imprese "facendo un lavoro tutti insieme e fatto bene"

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