Misiani: "Valutiamo l'inasprimento del carcere per gli evasori fiscali" 

Sul carcere agli evasori fiscali "c'è una valutazione in corso. E' già previsto, ma c'è una proposta in discussione di inasprimento della pena, per le fattispecie più gravi". Lo ha detto il viceministro all'economia Antonio Misiani. "L'introduzione della web tax da gennaio è un'ottima notizia. L'Italia è apripista, con altri Paesi, per lotta all'evasione anche delle grandi multinazionali", ha aggiunto.