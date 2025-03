L'immobiliare italiano e la sinergia pubblico-privato al Mipim di Cannes

In un altro panel, intitolato "The Italian Real Estate Landscape", al centro le migliori pratiche tra pubblico e privato in relazione al Piano Nazionale per la Sostenibilità, la Sicurezza, l'Innovazione e l'Investimento (Pnssii) e al suo impatto previsto sul mercato immobiliare. "La sinergia tra pubblico e privato, insieme alla creazione di incentivi mirati, è la chiave per rendere il nostro Paese un punto di riferimento per le imprese globali - ha detto Renato Loiero, consigliere del presidente del Consiglio Meloni -. Noi intendiamo coniugare sostenibilità ambientale, economica e sociale".