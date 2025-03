Ministro Urso: "Settore automotive si riconverta verso settori come la Difesa"

Il ministro delle Imprese Adolfo Urso ha detto che il governo vuole "incentivare le aziende della filiera automotive a diversificare e riconvertire le proprie attività verso settori come la difesa, l'aerospazio, la blue economy e la cybersicurezza". Per valorizzare le competenze dei lavoratori dell'automotive, il ministro invita dunque a investire in "comparti in forte espansione e ad alta redditività" per "mettere in sicurezza le imprese e tutelare i lavoratori".