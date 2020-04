Ministro Boccia a Confindustria: "Prima viene salute degli italiani"

Mentre Confindustria continua a chiedere la ripartenza per quattro regioni del Nord, il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia frena. E spiega che "il governo ha le idee chiare: dobbiamo mettere in sicurezza la salute degli italiani". Boccia sottolinea di comprendere le esigenze degli imprenditori, ma "ci saranno una valutazione scientifica e cabine di regia con Anci e rappresentanti delle parti sociali".

