Minibot, Borghi: "Per Tria illegali? Non li ha capiti"

Secondo il presidente della Commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che ha definito i minibot "illegali", "non li ha ancora capiti. Non sono illegali, perché nessuno è obbligato ad accettarli. Gli faremo cambiare idea". "Ci vuole una grande pazienza - ha quindi aggiunto il deputato leghista -, non so perché la pensi così, quando potremo fare una riunione gli spiegheremo che non è così".