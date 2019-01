Mini bollo, tassa dimezzata per 4 milioni di veicoli: è polemica

Con la Legge di Bilancio 2019 arriva il dimezzamento del bollo auto per tutti i veicoli con più di 20 anni e meno di 30 che siano iscritti - con consegna del certificato di rilevanza storica e collezionistica - ai registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI. Una misura che riguarderebbe circa 4mila auto e 500mila moto - che da sole, come riporta Il Messaggero, inquinano più degli altri 30 milioni e oltre di vetture più nuove in circolazione - e che ha suscitato non poche polemiche perché va contro i principi inseriti nell’ecotassa dal governo che dovrebbero frenare l’acquisto di veicoli inquinanti.