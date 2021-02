Milleproroghe, scadenza bonus vacanze spostata al 31 dicembre

Ufficio stampa

Arrivano sei mesi in più per utilizzare il bonus vacanze. Le commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera hanno infatti approvato l'emendamento, a firma Bonomo, al decreto Milleproroghe. In questo modo viene spostata dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 la scadenza per "spendere" il bonus.