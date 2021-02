Milleproroghe, fino al 31 marzo per presentare domande Cig Covid

Ci sarà tempo fino a fine marzo per presentare le domande per la Cassa integrazione per l'emergenza Covid. Le commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera hanno approvato un emendamento al decreto Milleproroghe che sposta al 31 marzo "i termini di decadenza per l'invio delle domande di integrazione salariale collegati all'emergenza Covid e i termini per la trasmissione dei dati necessari". Il provvedimento è atteso in Aula per lunedì.