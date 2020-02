Milleproroghe, 900mila euro nel 2020 alla Casa delle donne di Roma

In arrivo 900mila euro nel 2020 per finanziare la Casa internazionale delle donne di Roma. Lo prevede un emendamento al dl Milleproroghe a firma dei relatori depositato in Commissione alla Camera. Si tratta di "un ulteriore contributo", si legge nel testo della proposta di modifica, che ha l'obiettivo di consentire "la prosecuzione delle attività". Le coperture arrivano dal fondo per le esigenze indifferibili del ministero dell'Economia.