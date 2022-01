Milano è la città più cara d'Italia: per mangiare si spende il 47% in più rispetto a Napoli

Milano è la città più cara d'Italia . A rivelarlo gli ultimi dati sul costo della vita elaborati dal Codacons. Dalla colazione al bar agli acquisti dal fruttivendolo, dalla fattura del dentista alla piega dal parrucchiere, basta poco per accertarsene anche in prima persona: beni e servizi nella città meneghina sono più costosi che altrove. Dal confronto tra prezzi e tariffe nelle principali aree metropolitane dello stivale emerge che per risparmiare bisogna spostarsi al Sud.

Napoli è infatti la città la più economica sul fronte della spesa alimentare, mentre Pescara risulta la più conveniente sul fronte delle tariffe dei servizi. Per avere un sorriso perfetto invece ci si potrebbe affidare ai dentisti di Palermo, i meno cari della penisola.

Costo del cibo - A Milano per mangiare occorre spendere in media il 47% in più rispetto a Napoli. Per l'acquisto di alimenti come ortofrutta, carne, pesce e pane a Milano si spendono in media 99,24 euro, contro i 67,58 di Napoli.

Tassa sui rifiuti - La maglia nera però passa alla città partenopea se si parla dei costi per la raccolta della spazzatura. A Napoli si paga la tariffa dei rifiuti più alta d'Italia, ossia 507,96 euro. Il 148% in più rispetto a Trento, dove per la Tari si pagano appena 205 euro.