Migranti, Papa Francesco risponde a Mediterranea: "Voglio aiutarvi, contate su di me"

"Grazie per tutto quello che fate. Vorrei dirvi che sono a disposizione per dare una mano sempre. Contate su di me". Il quotidiano Avvenire ha pubblicato la risposta di papa Francesco alla lettera ricevuta da Mediterranea Saving Humans, la piattaforma per il salvataggio di migranti nel Mediterraneo. A firmare la missiva era stato il capomissione Luca Casarini. La lettere del Papa ha voluto incoraggiare i volontari delle missioni umanitarie.