Mfe-Mediaset conferma gli obiettivi: nel 2022 risultati positivi

Nel primo semestre dell'anno

Mfe-Mediaset

ha registrato ricavi netti consolidati a 1.388,5 milioni rispetto ai 1.387,2 milioni del primo semestre 2021. In Italia i ricavi sono saliti a 974,6 milioni rispetto ai 963,7 milioni precedenti con una crescita dell'1,1%. Il risultato netto consolidato è positivo per 84,6 milioni. Nello stesso periodo dell'esercizio precedente l'utile ammontava a 226,7 milioni anche per effetto della plusvalenza di 86,7 milioni generata dalla partecipata EI Towers attraverso la cessione di Towertel. L'indebitamento finanziario netto è a 630,7 milioni rispetto agli 869,2 milioni di inizio periodo.

"Il contesto generale continua a essere caratterizzato da sensibile incertezza su durata e intensità del rallentamento economico mondiale - e dell'Eurozona in particolare - indotto dal perdurante conflitto in Ucraina", spiega Mfe-Mediaset in una nota.

"Per il momento, tale scenario non sta generando rallentamenti significativi nella raccolta pubblicitaria del gruppo, il cui andamento nei prossimi mesi potrebbe comunque risentire di una prevedibile contrazione di spesa e consumi di imprese e famiglie per fronteggiare i rincari energetici", afferma l'azienda.



Dal primo luglio, sulla base dell'esito dell'OPAS lanciata da MFE sulle minoranze della controllata Mediaset España, i risultati economici del Gruppo Mediaset España saranno consolidati da Mfe sulla base della quota dell'82,92% (rispetto al 55,69% del 30 giugno).