Mfe-MediaForEurope, Pier Silvio Berlusconi: "Superata ogni previsione, nei primi nove mesi dell'anno utile a +38,7%"

Il ceo di Mfe-MediaForEurope ha poi parlato anche della ricchezza dell'offerta televisiva italiana chiarendo che "la tv italiana nel suo complesso, quindi ci metto anche l'importantissimo ruolo che ha la Rai come servizio pubblico, dà un'offerta ai telespettatori davvero ricca per informazione, intrattenimento, fiction. Non c'è una televisione così ricca in Europa, ma oserei dire anche nel resto del mondo. Mediaset in più ha l’orgoglio di farlo in maniera completamente gratuita".