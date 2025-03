Mfe lancia un'Opa su Prosieben, Pier Silvio Berlusconi: "Verso la creazione di una media company paneuropea"

Ecco appunto, non succede tutti i giorni un'azienda italiana che si espande all'estero, quasi sempre succede il contrario. Da imprenditore lei è orgoglioso di quello che sta facendo anche per il nostro paese?

Da alcuni anni, ahimè, in Italia siamo abituati a vedere delle realtà imprenditoriali, industriali che vengono acquisite e conquistate da aziende estere, questo è vero. Non nascondo che un progetto così ambizioso, che riguarda anche il primo mercato d'Europa, cioè la Germania, in un settore ipercompetitivo, dominato dai giganti del web, come quello dei media, è un qualcosa che ci dà orgoglio. Anche perché vorrei ricordare che Mediaset offre non solo un prodotto gratuito al suo pubblico, ma negli anni non ha mai, mai, mai ricevuto nessun finanziamento pubblico. Quindi azienda motore di un progetto europeo e internazionale che fa tutto con le sue forze. Quindi sì, un po' di orgoglio c'è.