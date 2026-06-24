Mfe, l'Assemblea approva il bilancio 2025 e il dividendo

L'Assemblea ha inoltre adottato la politica di remunerazione mentre la relazione sulla remunerazione relativa all'esercizio 2025 contenuta nella Relazione 2025 ha ricevuto voto consultivo favorevole. Inoltre, l'Assemblea ha approvato lo scarico di responsabilità a favore degli amministratori esecutivi e non esecutivi di MFE in carica durante l'esercizio 2025 in relazione all'adempimento, rispettivamente, dei loro doveri di gestione e dei loro doveri da amministratori non esecutivi.