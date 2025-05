Metalmeccanici, sciopero di 8 ore il per il rinnovo del contratto

Fim, Fiom e Uilm hanno proclamato uno sciopero nazionale di 8 ore per il 20 giugno con manifestazioni regionali in tutta Italia. L'obiettivo è "superare l'intransigenza delle controparti" nella trattativa per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici. Lavoratrici e lavoratori del settore "sono uniti nella lotta per riconquistare il tavolo di trattativa e non si fermeranno finché non sarà riaperto il negoziato a partire dalla piattaforma presentata", hanno sottolineato i sindacati.