Mes, trovato l'accordo definitivo all'Eurogruppo

I prestiti concessi agli Stati membri tramite la nuova linea di credito del Mes, legati come detto esclusivamente alle spese sanitarie connesse all'emergenza coronavirus, avranno una durata massima di 10 anni.

"Accogliamo con favore l'intenzione della Commissione di applicare un quadro di monitoraggio semplificato, limitato agli impegni dettagliati nel piano di risposta pandemica, come indicato nella lettera del vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis del 7 maggio e del commissario Paolo Gentiloni indirizzata al presidente dell'Eurogruppo", precisa l'Eurogruppo in una nota pubblicata al termine della riunione dei ministri delle Finanze dell'Ue.

Scadenza prestiti a 10 anni, tasso annuale 0,1% Scadenza dei prestiti a dieci anni, tasso annuale a 0,1%, costo una tantum di 0,25% e costo annuale di 0,005%: queste le caratteristiche della nuova di linea di credito del Mes dedicata alla pandemia. Le richieste potranno essere fatte fino alla fine del 2022, ma la scadenza può essere estesa. "Dopo, gli Stati restano impegnati a rafforzare i fondamentali economici, in modo coerente con il coordinamento fiscale e di bilancio, e il quadro di sorveglianza, compresa la flessibilità" delle regole Ue, si legge nelle conclusioni dell'Eurogruppo.

Gualtieri: "Per Mes unica condizione spesa sanitaria" Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha spiegato che "l'Eurogruppo conferma che il Mes potrà offrire finanziamenti per il 2% del Pil a tasso quasi zero per spese sanitarie e di prevenzione dirette e indirette legate al Covid-19. La Commissione verificherà solo questo requisito. Non potranno essere introdotte condizioni aggiuntive".

Eurogruppo: "Monitoraggio proporzionato alla crisi"Nelle conclusioni, i ministri spiegano che "la sorveglianza e il monitoraggio dovrebbero essere commisurati alla natura dello shock simmetrico causato dal Covid-19", ovvero "l'intensità" della sorveglianza sui conti "dovrebbe essere commisurata e proporzionata alla severità delle difficoltà finanziarie incontrate e dovrebbe tenere in considerazione la natura dell'assistenza finanziaria ricevuta". Il Mes attuerà il sistema di allerta rapido "per assicurare una puntuale restituzione degli aiuti".

Le Maire: "Linea attiva dal primo giugno" Il ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire, ha annunciato su Twitter che "l'accordo raggiunto all'Eurogruppo" prevede "una linea di credito da 240 miliardi di euro per gli Stati che lo desiderano, per soddisfare le esigenze di finanziamento legate al Covid" e che "sarà operativa dal primo giugno".