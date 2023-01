Mes, Paolo Gentiloni: "Fiducioso nella ratifica dell'Italia"

Sul Mes Paolo Gentiloni si auspica che il governo italiano dia l'ok alla ratifica della revisione del suo regolamento.

Il commissario Ue all'Economia è fiducioso che aderiscano tutti gli Stati membri poiché si tratta di "un statuto rivisto che serve all'insieme dei Paesi, a prescindere da chi lo utilizzerà e da chi invece deciderà di non utilizzarlo". Tornando all'Italia, la decisione "spetta al governo e vedremo in che termini in che tempi verrà presa".