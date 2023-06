Mes: dibattito da venerdì, voto per ratifica o rinvio entro 6 luglio

Sul Mes è previsto da venerdì l'inizio del dibattito.

Entro giovedì 6 luglio invece si andrà al voto, con la decisione di ratificare il si o il no oppure di rinviare il provvedimento. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. "E il momento in cui bisogna prendersi le responsabilità per far terminare il balletto con la Ue", ha detto la capogruppo del Pd Chiara Braga.