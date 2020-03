Merkel: "Coronabond? Noi preferiamo il Mes, è fatto per le crisi"

"Non abbiamo parlato nello specifico delle condizionalità o meno del Mes". Lo ha detto Angela Merkel, al termine del vertice Ue. Rispetto a chi ha immaginato o immagina i coronabond, ha aggiunto la cancelliera tedesca, "ho spiegato che dal punto di vista tedesco noi preferiamo il Mes, come strumento, che è stato fatto per le crisi. Ma non siamo andati nello specifico, e adesso la questione passa ai ministri delle Finanze".