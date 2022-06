Mercedes richiama un milione di autovetture per un possibile problema a freni

Lo ha annunciato l'Autorità federale dei trasporti (KBA). Si tratta di modelli risalenti agli anni dal 2004 al 2015 delle serie ML e GL SUV, nonché della monovolume di lusso Classe R, secondo una dichiarazione della Kba datata 1 giugno e pubblicata dalla stampa in queste ore.



"La corrosione del servofreno può, nel peggiore dei casi, causare la rottura del collegamento tra il pedale del freno e il sistema frenante", ha sottolineato il KBA. "In questo caso il freno di servizio può smettere di funzionare", ha aggiunto. Secondo la KBA, in tutto il mondo sono stati richiamati 993.407 veicoli, di cui 70mila in Germania.