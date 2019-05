Mercatone Uno, tribunale Milano: 90 milioni di debiti in 9 mesi

Il tribunale di Milano ha riscontrato per la Shernon Holding, la società che gestiva punti vendita Mercatone Uno, un indebitamento complessivo di 90 milioni maturato in 9 mesi, con perdite gestionali fisse di cinque-sei milioni al mese. E' questo, secondo l'avvocato Marco Angelo Russo, curatore del fallimento Shernon, il motivo per cui non è stata ravvisata la possibilità di continuare l'attività imprenditoriale di Mercatone Uno.