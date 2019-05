Mercatone Uno, Di Maio: "Lunedì tavolo al ministero"

"Da ministro del Lavoro non posso che essere preoccupato per la notizia della chiusura dei punti vendita Mercatone Uno in tutta Italia a causa del fallimento della Shernon Holding Srl". Lo scrive su Facebook il vicepremier, Luigi Di Maio, annunciando di aver anticipato a lunedì 27 maggio il tavolo sulla vertenza al ministero. "Il tavolo - precisa - servirà a salvaguardare i posti di lavoro e a fare chiarezza sulla responsabilità della proprietà".