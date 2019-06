Mercatone Uno, Di Maio: "Fondo da 30 milioni anche per i fornitori"

Arriva un fondo di garanzia anche per i fornitori di Mercatone Uno "nel caso in cui l'azienda venisse imputata di bancarotta fraudolenta". Lo annuncia Luigi Di Maio via Facebook precisando che "il fondo apposito per le vittime di mancati pagamenti, da 30 milioni di euro, sarà esteso" appunto anche ai fornitori. "Lo faremo - precisa - già la settimana prossima, grazie a un emendamento che presentiamo al decreto legge Crescita".