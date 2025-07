Mercato immobiliare, a Milano si sogna il centro ma si finisce per comprare in periferia

Chi pensava che l'inchiesta urbanistica di Milano portasse a un riequilibrio dei prezzi del mercato immobiliare resterà deluso. E a giudicare dallo studio dell'Osservatorio di Gromia, che ha incrociato i dati delle ricerche su Google con quelli ufficiali dell’Agenzia delle Entrate per il 2024, sono in tanti a desiderare una casa nelle aree centrali della città, senza potersela permettere. Milano resta infatti il sogno abitativo per eccellenza in Lombardia, ma l'analisi rivela che i desideri digitali dei milanesi non coincidono quasi mai con la realtà delle compravendite. Se online si fantastica di attici in Brera e palazzi in Porta Venezia, nei fatti si compra, e si può comprare, solo in periferia e in provincia.