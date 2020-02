Mef: "A gennaio la produzione recupera, ma rischi coronavirus"

I più recenti indicatori di attività economica e le indagini presso imprese e consumatori mostrano un significativo miglioramento nel mese di gennaio, in particolare per la produzione industriale. Tuttavia, "questo recupero potrebbe interrompersi in febbraio, anche a causa del coronavirus". Lo riferisce il Mef, aggiungendo che "l'economia internazionale dovrebbe riprendere slancio non appena sarà superata la fase più acuta dell'epidemia".