Mediobanca, continua la vendita di azioni da parte dei top manager. Ceduti altri 177 titoli

Prosegue intanto l’opas di Mps: salita al 62,53% potrebbe superare anche le previsioni iniziali
Dopo le prime cessioni, continuano le vendite di azioni Mediobanca da parte di manager e consiglieri del gruppo. Secondo le comunicazioni di internal dealing diffuse ieri, l’ad Nagel ha ceduto 34.778 azioni per un controvalore di circa 760.584 euro. Il presidente Pagliaro ha venduto 100mila, incassando circa 2,18 milioni di euro. Anche il direttore generale Vinci ha partecipato alla tornata di vendite, alienando 37.312 azioni per un totale di circa 816mila euro. Tra i top manager delle società del gruppo, Giampiero Farin, ad di SelmaBipiemme Leasing e consigliere di Mediobanca Innovation Services, ha ceduto 4.614 azioni per circa 100mila euro. Infine, Antonio Domenico Santese, consigliere di SelmaBipiemme Leasing, ha venduto 1.560 azioni, per un totale di circa 33mila euro.
PROSEGUE L'OPAS DI MPS, ARRIVATA AL 62,53%
Nel frattempo, continua l’opas di Mps su Mediobanca. Dopo il regolamento delle azioni avvenuto lunedì, Montepaschi ha aggiunto un ulteriore 0,23% alle proprie partecipazioni portandosi al 62,53% del capitale. L’obiettivo dichiarato è il 67,7%, soglia che permetterebbe a Siena di ottenere il pieno controllo in assemblea straordinaria, facilitando il raggiungimento di 700 milioni di sinergie e l’utilizzo dei 2,9 miliardi di Dta. Secondo quanto riferito dal direttore generale Vinci ai dipendenti la settimana scorsa, l'opas potrebbe arrivare fino all’80% del capitale, considerando che molti fondi istituzionali tenderanno a consegnare le azioni per policy interne, non potendo detenere titoli poco liquidi destinati a uscire dagli indici.
ATTESA PER IL CDA MEDIOBANCA DI DOMANI
Domani intanto si riunisce il consiglio di amministrazione di Mediobanca, dove Nagel e Pagliaro dovrebbero presentare le dimissioni insieme alla parte del board espressa dalla lista di maggioranza. Il ricambio ufficiale è previsto all’assemblea dei soci del 28 ottobre. Mps avrà tempo fino al 3 ottobre per presentare una propria lista di consiglieri, che potrebbe essere ridotta dagli attuali 15 a 9 membri. Intanto, l’operazione ha incassato anche l’appoggio di Stefano Marsaglia, ex capo del corporate & investment banking di Mediobanca, oggi a capo del fondo Azzurra Capital, che ha definito l'acquisizione “una buona cosa”, sottolineando che "la banca ha tanti prodotti ma non una rete di filiali".
