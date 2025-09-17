Mediobanca, continua la vendita di azioni da parte dei top manager. Ceduti altri 177 titoli

Dopo le prime cessioni, continuano le vendite di azioni Mediobanca da parte di manager e consiglieri del gruppo. Secondo le comunicazioni di internal dealing diffuse ieri, l’ad Nagel ha ceduto 34.778 azioni per un controvalore di circa 760.584 euro. Il presidente Pagliaro ha venduto 100mila, incassando circa 2,18 milioni di euro. Anche il direttore generale Vinci ha partecipato alla tornata di vendite, alienando 37.312 azioni per un totale di circa 816mila euro. Tra i top manager delle società del gruppo, Giampiero Farin, ad di SelmaBipiemme Leasing e consigliere di Mediobanca Innovation Services, ha ceduto 4.614 azioni per circa 100mila euro. Infine, Antonio Domenico Santese, consigliere di SelmaBipiemme Leasing, ha venduto 1.560 azioni, per un totale di circa 33mila euro.