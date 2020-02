Mediaset, giudice di Milano rigetta ricorso di Vivendi su assemblea

Il giudice Elena Riva Crugnola del Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso di Vivendi sull'assemblea di Mediaset che ha avviato la fusione con la controllata spagnola e l'avvio di Mfe. Le delibere dell'assemblea di Mediaset non sono dunque più sospese e la decisione, favorevole all'azienda, sarà cruciale per i rapporti tra i due gruppi e le trattative per un eventuale accordo. Sono ancora in corso ricorsi dei francesi in Spagna e in Olanda.