Mediaset, Confalonieri: Broadcaster paneuropeo solo con progetto industriale vero

Se Mediaset entrasse in una logica sovranazionale, come in parte sta tra l'altro già facendo da anni con Telecinco, lo farebbe "con grande determinazione" e "con un progetto industriale vero, convincente e non avventurista". Lo ha affermato il presidente della società, Fedele Confalonieri, motivando la proposta del cda di riportare l'utile a nuovo non distribuendo dividendi, riservandosi comunque di riesaminare la decisione nella riunione del prossimo 25 luglio. La creazione di un soggetto più ampio è ora "un progetto allo studio dei vertici dei principali broadcaster europei, sia pure ancora sotto forme e modalità diverse", ha d'altra parte sottolineato Confalonieri.