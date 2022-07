MediaForEurope: "Soddisfazione per l'esito positivo dell'Opas spagnola, ora comincia la fase due"

L’Autorità Spagnola per i Mercati Finanziari (Comisión Nacional del Mercado de Valores – la “CNMV”) ha reso noto i risultati dell’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria sulla totalità delle azioni di Mediaset España Comunicación, S.A.

(“MES”) promossa da MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. (“MFE”) e autorizzata dalla CNMV in data 26 maggio 2022 e la cui modifica è stata a sua volta autorizzata dalla CNMV in data 9 giugno 2022 (l’“Offerta”). Sempre in data odierna, MFE ha comunicato al pubblico la decisione di MFE di rinunciare alla condizione di efficacia dell’Offerta relativa alla soglia minima di adesioni alla stessa (la “Condizione Soglia”), mediante la pubblicazione sul sito web della CNMV (Link) dell’avviso n. 1526 contenente informazioni privilegiate (“comunicación de información privilegiada”). In conseguenza della rinuncia alla Condizione Soglia, l’Offerta è efficace e, alla data del settlement della stessa, MFE acquisterà la totalità delle azioni portate in adesione all’Offerta.