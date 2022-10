Media: Stati Uniti verso allentamento sanzioni Venezuela per petrolio

Gli Stati Uniti si apprestano ad allentare le sanzioni contro il Venezuela per consentire a Chevron di riprendere le estrazioni di petrolio nel Paese.

Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali in cambio dell'allentamento il governo del presidente Nicolas Maduro dovrebbe riprendere le trattative con l'opposizione per discutere le condizioni necessarie per elezioni presidenziali libere e corrette nel 2024. L'indiscrezione arriva dopo llo schiaffo dell'Opec+ a Joe Biden con il taglio della produzione di petrolio di 2 milioni di barili al giorno.