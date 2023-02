Carburanti, Matteo Salvini: sopra 2 euro tagliamo accise

Matteo Salvini ipotizza che, qualora il prezzo dei carburanti dovesse superare di nuovo i 2 euro, il governo potrebbe intervenire con un taglio delle accise.

"Contiamo che la benzina non torni sopra i 2 euro - afferma il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti-. L'accordo è che, qualora per situazioni internazionali e problemi non dipendenti dall'Italia, si arrivasse a quell'aumento, il governo interverrà come è stato già fatto l'anno scorso". Adesso però siamo a 1,8 euro e conto che il 2 davanti non lo si vedrà più".