Mario Draghi: "Uscire dall'Unione europea non dà maggiore sovranità"

"Porsi al di fuori dell'Ue può sì condurre a maggior indipendenza nelle politiche economiche, ma non necessariamente a una maggiore sovranità. Lo stesso argomento vale per l'appartenenza alla moneta unica". Lo ha detto il presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, aggiungendo che "in un mondo globalizzato l'Unione europea diviene ancora più rilevante perché solo con la cooperazione tra gli Stati membri si garantisce potere".