Manovra, viceministro Misiani: pignoramento per le multe è una bufala

Quella del "pignoramento dei conti per le multe non pagate è una bufala perché non è previsto e non ci sarà". Lo ha dichiarato il viceministro all'Economia, Antonio Misiani, replicando a Matteo Salvini. Per Misiani, il leader della Lega ha diffuso "l'ennesima fake news" perché "deve distrarre l'opinione pubblica da altre imbarazzanti vicende che riguardano il Carroccio".