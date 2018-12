Manovra, Unimpresa: con deficit al 2,04% meno 6,5 mld di fondi

La differenza tra il rapporto deficit/Pil al 2,4% e al 2,04% si traduce in 6,5 miliardi di euro in meno di risorse a disposizione. Il negoziato tra il governo e l'Ue, dunque, si concluderà con un risultato negativo per il Paese, in termini di fondi a disposizione per finanziare le misure economiche. Sono i calcoli del Centro studi di Unimpresa e prendono in considerazione il Pil nominale per il 2019 stimato in 1.816 miliardi di euro.