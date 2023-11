Manovra, i tecnici del Senato: il bonus sociale luce sarà ridotto

Nella Manovra di bilancio, i tecnici del Senato fanno sapere che sarà ridotto il bonus sociale luce.

Per la misura, osserva il Servizio bilancio di Palazzo Madama, "mentre per il quarto trimestre 2023 sono stanziati 300 milioni di euro, per il primo trimestre 2024 le risorse si riducono a 200 milioni e conseguentemente è da presumere che il contributo sarà ridotto". I tecnici aggiungono che "non vi sono osservazioni per i profili di quantificazione dal momento che l'onere è limitato allo stanziamento previsto".