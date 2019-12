Manovra, salta la stretta sulla detrazione delle spese sanitarie

Tutte le spese sanitarie saranno interamente detraibili e lo sconto non si ridurrà in base al reddito. Lo prevede il subemendamento che recepisce l'intesa della maggioranza sulla Manovra depositato in commissione Bilancio al Senato. Il testo introduce due scaglioni oltre i quali le detrazioni prima si riducono (tra 120mila e 240mila euro) e poi vengono eliminate (oltre i 240mila euro).