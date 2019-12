Intesa sulla Manovra: Renzi rivendica vittoria, ma Conte e il Pd lo gelano

L'intesa sulla Manovra non smorza le tensioni nella maggioranza. A rivendicare la vittoria sulla soluzione adottata è Matteo Renzi, che in un post su Facebook ricorda: "Abbiamo vinto la battaglia delle tasse. Ora tutti insieme concentriamoci sulla crescita". Parole a cui il premier Giuseppe Conte risponde col sorriso, anche se tirato: "Non c'era nessun premio in palio. Non so cosa abbia vinto Renzi, abbiamo vinto tutti".