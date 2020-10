Manovra, risorse per 5,5 miliardi a scuola, università e ricerca

Ansa

In arrivo risorse aggiuntive per scuola, università e ricerca per 5,5 miliardi di euro, con l'aggiunta di altri 600 milioni all'anno per sostenere l'occupazione nei settori del cinema e della cultura. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi in merito alla Manovra di bilancio approvata salvo intese. Finanziata inoltre con 1,2 miliardi a regime l'assunzione di 25mila insegnanti di sostegno e stanziati 1,5 miliardi per l'edilizia scolastica.