Manovra, ridotto l'adeguamento per le pensioni oltre 1.500 euro | Ecco i tagli previsti per quelle dʼoro

Il governo ha introdotto nella Manovra la proroga "soft" del blocco dell'adeguamento delle pensioni e confermato i tagli a quelle d'oro. La prima misura farà risparmiare 1,5 mld in tre anni. L'indicizzazione resterà piena per gli assegni fino a 3 volte il minimo (circa 1.520 euro), per passare all'85% su quelli tra 3 e 4 volte il minimo, all'80% su quelli tra 4 e 5 volte, al 60% tra 5 e 6 volte e al 50% per gli assegni superiori a 6 volte il minimo.

Taglio alle pensioni d'oro - Confermati gli interventi sulle cosiddette pensioni d'oro con riduzione dei trattamenti più elevati, attraverso la previsione di un contributo di solidarietà temporaneo (per 5 anni) e progressivo per scaglioni di reddito.



Le fasce sono complessivamente 5 e, oltre alla minima e la massima, è previsto un prelievo del 25% per i redditi tra 130.001 e 200.000 euro; del 30% per i redditi tra 200.001 e 350.000 euro; del 35% per i redditi tra 350.001 e 500.000 euro.