Manovra, prosegue il lavorio del governo alle possibili limature

Spunta una possibile deroga per i Comuni alla stretta del turnover della P.a. prevista per il prossimo anno in Manovra. Il governo lavora, infatti, alle possibili modifiche alla Legge di Bilancio sulle quali anche il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti non ha chiuso. Turnover ma anche bitcoin e controllori del Mef nelle società partecipate tra i punti aperti. Intanto, arriva, ancora una volta, attraverso un emendamento al decreto collegato alla Manovra in discussione in Senato, la richiesta da parte di Forza Italia a firma di Claudio Lotito di uno scudo penale per i reati fiscali minori nei casi nei quali il contribuente si sia già regolarizzato. Fratelli d'Italia propone invece un alleggerimento della tassazione sulle plusvalenze ottenute dalla vendita degli immobili che hanno beneficiato del Superbonus.